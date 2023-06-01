阪神・大竹が27日の日本ハム戦の予告先発投手として公示された。「乗せていくと止まらないので、要所のバッターをしっかり抑えながらヒットは出ても得点に結びつけさせないことが大事」と相手打線を警戒。交流戦での対戦は通算2戦2敗だが、「普通にやるだけ。セの本拠地でDHなしという、慣れた状態で行けるのは有利」と過去の結果はリセットして臨む。雨模様の天気予報も、十分に慣れた状況だ。