◇交流戦阪神0―4日本ハム（2026年5月26日甲子園）「日本生命セ・パ交流戦」が26日に開幕し、阪神は日本ハム戦（甲子園）に0―4で敗れた。新人球団記録のデビューから5試合連続安打を放っていた立石正広内野手（22）はプロ初の「2番・三塁」で先発出場も、相手先発・伊藤の前に4打数無安打に終わった。チームの連勝も5でストップ。プロの洗礼を浴びた格好の黄金ルーキーについて、本紙評論家・赤星憲広氏（50）は「プロと