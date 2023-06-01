◇ファーム・リーグ交流試合阪神0―2西武（2026年5月26日SGL）阪神・伊藤将司が上々の仕上がりを、結果で示した。26日のファーム・リーグ西武戦で、左大腿部の筋損傷からの復帰後、初先発。3回無安打無失点と好投した。この日、最速は143キロを計測。初回を3者凡退と最高のスタートを切ると、内外角を丁寧に投げ分けながら、相手打線を手玉に取った。前回22日の同リーグ・オリックス戦では7回に2番手として登板し、1