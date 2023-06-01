◇交流戦阪神0―4日本ハム（2026年5月26日甲子園）阪神・佐藤輝は9回無死一塁から伊藤の内角速球にバットを折られながらも右前に落とし、連続試合安打を「8」に伸ばして節目の甲子園通算300安打をしるした。三振に倒れた2回の打席でもファウルした際にバットを折られていた。相手の内角攻めが目についた試合だったが、「そこは特にアレですけど。まあ状態良くなかったので、最後ちょっと修正して。まあ、良かったです」