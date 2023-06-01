◇交流戦阪神0―4日本ハム（2026年5月26日甲子園）阪神・立石の快音が止まって、チームの連勝も5でストップした。「伊藤さんも何球か甘いボールもあったと思う。そこでしっかり振り負けないパワーがなかったのだと思う」プロ初の「2番」で出場。初回1死は中飛に倒れ、続く4回先頭では遊ゴロ。1点ビハインドの6回1死無走者では外角のスライダーに空振り三振を喫した。4点劣勢となった8回2死一塁は2ストライクから150キ