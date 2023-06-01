プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「ソースがとろーりミートボールのトマトクリーム煮」 「ゴボウのバターソテー」 「アスパラとキャベツのサラダ」 の全3品。 子供から大人まで大好きな肉団子。バゲットなどを添えてどうぞ。【主菜】ソースがとろーりミートボールのトマトクリーム煮 シンプルにミートボールを味わう一品。合いびき肉でもおいしくできます。 ©Eレシピ 調理時