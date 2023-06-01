ベルギー北部で26日、スクールバスと列車が衝突し、10代の生徒2人を含む少なくとも4人が死亡しました。ロイター通信によりますと、ベルギー北部で26日、スクールバスと列車が衝突し、12歳と15歳の生徒を含む、少なくとも4人が死亡しました。スクールバスには生徒7人と引率者、運転手が乗っていました。列車の乗客およそ100人にケガはなかったということです。地元メディアによりますと、監視カメラの映像では、遮断機が下り赤信号