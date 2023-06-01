ドラマ『リボーン ～最後のヒーロー～』（テレビ朝日系）が第7話より最終章に入り、犯人を追う考察要素が加速している。 参考：高橋一生、『リボーン』で意識した理想の座長像「周りが語ることで主演が形作られる」 本作はコメディを軸に現代社会が抱える問題を描いた“転生ヒューマンドラマ”であり、根尾光誠（高橋一生）を殺した犯人は誰なのか、というミステリー要素