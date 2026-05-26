コモを率いるセスク・ファブレガス監督が、来シーズンに向けての意気込みを示しつつ、アルゼンチン代表MFニコラス・パスの同クラブ残留を願った。26日、イタリアメディア『スカイスポーツ』が同指揮官のコメントを伝えている。セリエA昇格2年目のシーズンを迎えたコモは、序盤戦から着実に勝ち点を積み重ねると、最終節のクレモネーゼ戦で4−1の快勝を収めた。この結果、最終節で4位へと浮上し、クラブ史上初となるUEFAチャン