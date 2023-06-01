手に取りやすい価格、サイズ感、かわいいビジュアル。この3つがそろったものといえば、「マスキングテープ」、「キーホルダー」、「缶バッジ」。気になるデザインに出会うと、思わず買ってしまい、気づけばしまう場所に困るほど増えていることも……。それなら、素敵に収納したり、インテリアとして飾ったりしながら楽しんでみませんか？どれも簡単だから、不器用さんでも大丈夫！マスキングテープはラップケースに入れれば収納＆