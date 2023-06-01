その後、ドル円は上値追いが続いており、１５９．３５円付近まで上昇。先ほどからややドル高の動きが見られており、ドル円を押し上げている。１６０円を目指す動きを継続しているドル円だが、一部からは、円はドルに対して著しく過小評価されており、円は上昇すべきとの指摘も出ている。 ドルの円に対する次の大きな動きは下落だが、原油高がこれを遅らせる可能性があると指摘。日本のインフレを考慮した実質のマイナス金利