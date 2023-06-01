【Amazonセール：HUION】 開催期間：5月27日～6月2日23時59分 Kamvas Pro 19 4K UHD(3840*2160) 【拡大画像へ】 Amazonで、HUIONの液晶ペンタブレットがセール対象となっている。開催期間は5月27日から6月2日23時59分まで。 対象となっているのは、18.4型4Kの「Kamvas Pro 19 4K UHD」や、量子ドットで鮮明な画像を表現するフラッグシップモデル23.8型4Kの「Kamvas P