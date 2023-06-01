【Amazonセール：電動昇降デスク】 開催期間：5月27日～6月2日23時59分 【拡大画像へ】 Amazonで、FEZIBOの電動昇降デスクがセール価格で販売されている。開催期間は5月27日から6月2日23時59分まで。 対象となっているのは、電動で高さを48cmから72cmまで変更できる昇降デスク。ロータイプからスタンディングまで、目的に合わせた高さで使用できる。 なお