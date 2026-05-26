[故障者情報]SC相模原は26日、MF田鎖勇作が左第5中足骨骨折、FW安藤翼が右膝蓋骨骨折と診断されたことを発表した。ともに全治期間は公表していない。今季、田鎖は17試合、安藤は11試合に出場していた。