全仏オープン 大会期間：2026年5月24日～2026年6月6日 開催地：フランス パリ コート：クレー（赤土） 結果：[ラウラ シグムント] 0 - 2 [大坂 なおみ] 試合の詳細データはこちら≫ 全仏オープン第3日がフランス パリで行われ、女子シングルス1回戦で、ラウラ シグムントと第16シードの大坂 なおみが対戦した。 第1セットは大坂 なおみが6-3で先取。第2セットも大坂 なおみが7-