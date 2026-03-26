全仏オープン 大会期間：2026年5月26日～2026年6月7日 開催地：フランス パリ コート：クレー（赤土） 結果：[エレナ オスタペンコ / エリン ルーリフ] 2 - 1 [クセーニャ エフレモワ / エレジャ イニザン] 試合の詳細データはこちら≫ 全仏オープン第3日がフランス パリで行われ、女子ダブルス1回戦で、第5シードのエレナ オスタペンコ / エリン ルーリフとク