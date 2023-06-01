1997年から続くTBSテレビの番組「SASUKE」。TBSテレビは、オリンピック競技の「近代五種」を統括する団体「UIPM」との協力を強化。SASUKEの障害物デザインなどを、近代五種の新種目となった「オブスタクル」で利用できるライセンス契約を結んだことを発表しました。オブスタクルはSASUKEに着想を得た障害物レースで、オリンピックでは2028年のロサンゼルスオリンピックで初めて登場する予定です。