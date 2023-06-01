国際宇宙ステーションから離脱した無人補給機「HTV―X」1号機（NASAの中継から）国際宇宙ステーション（ISS）に食品や機材を運んだ新型補給機「HTV―X」1号機が日本時間の26日深夜、南太平洋上の大気圏に突入し燃え尽きたとみられると、宇宙航空研究開発機構（JAXA）が明らかにした。ISSに滞在する飛行士の日常生活や実験で出たごみを積んでいた。HTV―Xは、先代の補給機「こうのとり」よりも荷物を多く運べ、ISS離脱後に最長1