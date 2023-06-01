Ottocast（オットキャスト）の「Ottocast Mini Cube 3.0」というデバイスを買った。AppleのCarPlayやAndroid Autoを無線で使えるようにするためのアダプターである。Apple CarPlayやAndroid Autoは、スマートフォンをクルマのディスプレイにつなぎ、スマートフォン上の各種アプリを車載画面で操作・利用できるという機能だ。 Ottocast「Ottocast Mini Cube 3.0」のパッケージ。直販サイトでセӦ