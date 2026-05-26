「日清のどん兵衛 ボストン風クラムチャウダーうどん」日清食品は、「カップヌードル ロブスター完熟トマト」「日清のどん兵衛ボストン風クラムチャウダーうどん」「日清焼そばU.F.O.メキシカンタコス味焼そば」を6月8日に発売しする。今年は国際的なスポーツイベントが多数開催される中、世界各地の食文化への関心が高まっている。そこで今回、“グルメ”を通じて北中米の魅力を感じてもらえるよう、日清食品の人気3ブランドから