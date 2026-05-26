「FRUBI by果汁グミ レモン＆キウイ」明治は、くだもののおいしさがギュッとつまった「果汁グミ」ブランドから、美容にうれしい成分を配合した新商品「FRUBI by果汁グミ レモン＆キウイ」を、6月2日に全国のコンビニエンスストア・駅売店で先行発売する。その後、販売経路を順次ドラッグストアへ拡大し、8月25日から全経路に拡大して発売する。商品特長は、コラーゲン、ビタミンC、カカオから抽出した明治独自のセラミド素材（グル