【夏目友人帳 すってんころりんフィギュア】 6月上旬 発売予定 価格：1回400円 ニャンコ先生 タカラトミーアーツは、ガチャ商品「夏目友人帳 すってんころりんフィギュア」を6月上旬に発売する。価格は1回400円。 “すってんころりん”と転んだ姿がユニークな“どじっコ”フィギュアシリーズに「夏目友人帳」が登場。「ニャンコ先生」、「黒ニャンコ