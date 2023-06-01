コメ価格の高騰や供給の不安定さを背景に、外食大手がコメ生産に乗りだします。居酒屋や宅食事業を展開するワタミの子会社「ワタミファーム」。今回、千葉・香取市などと連携しコメの生産に本格参入します。ワタミファーム・萩野卓馬社長：有限会社ワタミファーム代表の萩野でございます。近年、食材調達環境の不確実性が非常に高まる中で、外食企業としては安定した食材を調達していくこと。こちらが重要なテーマとなっています。