【王座 -The Thrones of Justice and Evil-】 発売元：タカラトミーアーツ 発売日：2026年5月下旬 価格：1回400円 サイズ：約120mm タカラトミーアーツより、5月下旬に発売されるガチャの「王座 -The Thrones of Justice and Evil-」。こちらは、映画や漫画、アニメなどファンタジー系の作品に登場しそうな王座を様々なス