【タイニークローゼット ジャージセット（3種）】 5月27日発売 価格：各4,950円 コトブキヤショップ限定商品 コトブキヤは、プラモデル用アクセサリー「タイニークローゼット ジャージセット」3種を5月27日に発売する。価格は各4,950円。 「タイニークローゼット」は、同社が展開する美少女プラモデル「