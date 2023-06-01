【エースコンバット 震電 II “エースコンバット30周年記念塗装機”】 5月27日 出荷開始 価格：5,720円 パッケージイラスト：天神英貴氏 ハセガワは、プラモデル「エースコンバット 震電 II “エースコンバット30周年記念塗装機”」の出荷を5月27日に開始する。価格は5,720円。 本商品は、天神英貴氏がデザインした「震電 II」の30周年記念塗