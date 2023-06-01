【1/700 FH54 日本海軍重巡洋艦 熊野(昭和19年/捷一号作戦)】 5月27日 出荷開始 価格：5,390円 フジミ模型は、プラモデル「1/700 FH54 日本海軍重巡洋艦 熊野(昭和19年/捷一号作戦)」の出荷を5月27日に開始する。価格は5,390円。 本製品は、最上型4番艦「熊野」の昭和19年10月捷一号作戦（レイテ沖海戦）時をモチーフにしたプラモデル。スケールは1/700で、艦底部