【FPR MK 4】 5月27日 発売 価格：132,000円 東京マルイは、電動ガンエボルトRS「FPR MK 4」を5月27日に発売する。価格は132,000円。 同社の電動ガンシリーズとしてリアルなサイズとリアルなオペレーション（操作）、発射時のリコイルショックを再現した「電動ガンエボルトRS」の第1弾「FPR MK 4」が登場。M4A1をベースに、法執行機関向けにカスタムされたパ