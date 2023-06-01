【Amazon：AMOS(アモス) 全自動麻雀卓 セール】 開催期間：5月27日0時～6月2日23時59分 AMOS(アモス) JP-DG 28mm Amazonにて、AMOS（アモス）の全自動麻雀卓がセール価格で販売されている。期間は6月2日23時59分まで。 期間中、点棒レス機能搭載の「AMOS（アモス） JP-DG」や、スピーディな牌セットと静音性を実現した「AMOS（アモス） JP2」の、折りたたみタイプ