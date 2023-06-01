【Amazon：ガチャマシン セール】 開催期間：5月27日0時～6月2日23時59分 ガチャマシン2段式 Amazonにて、Kurfloのガチャマシンがセール価格で販売されている。期間は6月2日23時59分まで。 期間中、たっぷりストックできる2段式やカプセルがくるくる回りながら落ちてくるタイプ、コンパクトで大容量なタイプなどがお買い得になっている。 なお、セール品の売