【Amazon：RCカー「MN-168 クローラー」 セール】 開催期間：5月27日0時～6月2日23時59分 Amazonにて、RCカー「MN-168 クローラー」がセール価格で販売されている。期間は6月2日23時59分まで。 本製品は、アラスカから南米最果てまでを走破した初代「RANGE ROVER」をモチーフにしたRCカー。外観デザインやボディライン、