【Amazon：Creality 3Dプリンター】 セール期間：5月27日～6月2日23時59分 Creality K2 COMBO （A） 3Dプリンター AmazonにてCrealityの3Dプリンターが特別価格で販売されている。期間は6月2日23時59分まで。 対象商品には、350×350×350mm対応「K2 Plus Combo」や、300×300×300mm対応「K2 PRO COMBO」など、多色造形・高速印刷に対応した3Dプリンタ}