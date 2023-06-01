中島健人「白戸家 ケンティー参上」篇場面カット 中島健人が、ソフトバンク新テレビCM「白戸家 ケンティー参上」篇（6月2日より全国で放映）に出演。中島が白戸家シリーズのCMに出演するのは今回が初となる。【動画】中島健人が出演、ソフトバンク新CM「白戸家 ケンティー参上」篇＆メイキングCMストーリーと見どころ舞台は高級レストラン 。食事を楽しむ白戸家のメンバー（上戸彩、樋口可南子、お父さん）と子役の