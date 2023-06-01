【Amazon：ゲーミングデスクトップPC「烈刃」シリーズ セール】 セール期間：5月26日0時～6月2日23時59分 Amazonにて、PASOULのゲーミングデスクトップPC「烈刃（レツジン）」シリーズがセール価格で販売されている。セール期間は6月2日23時59分まで。 「烈刃」（レツジン）シリーズは、AMD Ryzen 7 5700Xと NVIDIA GeForce RTX