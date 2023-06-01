【Amazon：「Rushbox 2」・「Rushbox Lite 2」】 期間：5月27日0時～6月2日23時59分 「Rushbox 2」 Amazonにて、レバーレスコントローラーコントローラー「Rushbox 2」および「Rushbox Lite 2」が特別価格で販売されている。期間は6月2日23時59分まで。 「Rushbox 2」は、ボタンのみで操作するレバーレス方式により、スティックよりも速く正確な