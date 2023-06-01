今年の「はしか」の感染者数が去年の同じ時期のおよそ4倍に増加しています。感染力が非常に強い「はしか」は、主に空気感染で広まり、感染すると10日ほどで発熱や発疹の症状が出て、肺炎などを起こすこともあります。今年に入ってから今月17日にかけて、全国の医療機関から報告された「はしか」の感染者数は498人。去年の同じ時期と比べるとおよそ4倍になるほか、過去10年で感染者が最も多かった2019年に迫るペースです。上野厚生