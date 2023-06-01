【Amazon：Biwin M.2 NVMe SSD セール】 セール期間：5月27日0時～6月2日23時59分 Biwin NV7200 M.2 NVMe SSD Amazonにて、BiwinのM.2 NVMe SSDがセール価格で販売されている。セール期間は6月2日23時59分まで。 期間中、PS5にも対応した「Biwin NV7200 M.2 NVMe SSD」と「Biwin M350 M.2 NVMe SSD」がお買い得になっている。 なお、セール品の