【Amazon：Acer Predator M.2 SSD】 セール期間：5月27日～6月2日23時59分 Acer Predator GM7000 ヒートシンクモデル AmazonにてAcer PredatorのM.2 SSDが特別価格で販売されている。期間は6月2日23時59分まで。 対象商品には、「Predator GM9000」2TBや、「Predator Gen5」2TB、「Predator GM7000 ヒートシンクモデル」2TBがラインナップされている。 なお