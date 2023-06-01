【Amazon：HCK ゲーミング冷蔵庫】 期間：5月27日0時～6月2日23時59分まで Amazonにて、HCKのゲーミング冷蔵庫が特別価格で販売されている。期間は6月2日23時59分まで。 今回、HCKの小型冷蔵庫2種、SC-46CTAとSC-46CTA Proが特別価格で販売される。 SC-46CTAは容量48リットルで、サイズは47.5奥行き×43幅×51高さcmとなっている。琥珀色のLEDライトを搭載し、3層構