【Amazon：GRAPHTのQD OLED ゲーミングモニター セール】 セール期間：5月27日0時～6月2日23時59分 Amazonにて、GRAPHTのQD OLED ゲーミングモニターがセール価格で販売されている。セール期間は6月2日23時59分まで。 期間中は、リフレッシュレート280Hz対応27型「GRT082-2728OEL-BK」と、同スペックのスタンドレスタイプ「GRT0