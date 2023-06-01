【モデルプレス＝2026/05/27】俳優で歌手の中島健人が、ソフトバンクの新料金プラン「ペイトク2」の新テレビCM「白戸家 ケンティー参上」篇（30秒・15秒）に出演。6月2日から全国放映される。【写真】ケンティー、ソフトバンク新CMで「セクシー」決め台詞◆中島健人、白戸家CMで上戸彩＆永尾柚乃らと共演本CMは、白戸家がレストランで食事中、クレジットカードでスマートに会計を済ませる中島に遭遇するストーリー。中島のようなス