さだまさしさんの長男と長女によるユニット「Time」。24日、松本市でコンサートを開きファンを魅了しました。♪「ルイボスの風」演奏するのはインスト・ユニット「TSUKEMEN」リーダーでさだまさしさんの長男、ヴァイオリニスト・TAIRIKさんと長女でピアニストの佐田詠夢さん、兄妹。ユニットを組むのは8年ぶりです。このコンサートは松本市で不動産業などを営む五幸が、地域活性化のために企画。途中には