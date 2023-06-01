◆テニス▽全仏オープン第３日（２６日、フランス・パリ）女子シングルス１回戦で、４大大会４度の優勝を誇る世界ランキング１６位の大坂なおみ（フリー）が２年ぶりに２回戦に進出を果たした。同４７位のラウラ・ジーゲムント（ドイツ）に６−３、７−６のストレートで勝ち、２回戦では同７２位のドナ・ベキッチ（クロアチア）と対戦する。対戦成績は大坂の２戦全勝。大坂は、「サプライズを用意している」との宣言通りに、