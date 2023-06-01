2002（平成14）年5月27日、日本と韓国が共催するサッカーW杯の開幕が目前に迫り、大阪・道頓堀では人気者の「くいだおれ人形」が日本代表のサポーター姿に衣替えした。顔には赤や青のペインティング、法被は代表のユニホームと同じ青に変わり、額には「必勝」の文字の入った鉢巻き。首からはメガホンも下げた。