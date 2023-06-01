ROIROMが、6月10日にリリースするデビューミニアルバム『CLASSIC WAVE』より新曲「Pa Ri Ra!!」を本日5月27日に先行配信。あわせて、本日20時に同楽曲のMVをプレミア公開する。 （関連：INI、ROIROM、JO1……アーティストの物語と楽曲の相乗効果ボーイズグループによるチャートアクションの変化） 同楽曲は、昨年11月に開催された『ROIROM debut showcase～dear cHaRm～