全仏オープン 大会期間：2026年5月26日～2026年6月7日 開催地：フランス パリ コート：クレー（赤土） 結果：[ダリア カサトキナ / マリア カミラ オソリオ セラノ] 0 - 2 [シェ シュウェイ / ワン シンユー] 試合の詳細データはこちら≫ 全仏オープン第3日がフランス パリで行われ、女子ダブルス1回戦で、ダリア カサトキナ / マリア カミラ オソリオ セラノとシェ シュウェイ /