【その他の画像・動画等を元記事で観る】 中島健人が、ソフトバンク“白戸家”のTVCMに初登場。白戸家のメンバー（上戸彩、樋口可南子、お父さん）と子役の永尾柚乃に加えて、中島が出演する新TVCM『白戸家 ケンティー参上』篇（30秒・15秒）が、6月2日から全国で放映される。 このたび、CMとインタビュー・メイキング動画が公開となった。 ■白戸家が食事中に中島健人と遭遇 本CMは、白戸家がレストラ