【PS Store：5月のお買い得セール】 5月27日まで 開催 ソニー・インタラクティブエンタテインメント（SIE）は、PlayStation Storeにてセール「5月のお買い得セール」を開催している。期間は5月27日23時59分まで。 本セールでは、「ファイナルファンタジーXIV - コンプリートパック」が50%オフ、「龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties デラッ