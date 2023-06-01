【ドラゴンクエスト】 1986年5月27日発売 1986年5月27日にエニックス（現：スクウェア・エニックス）が発売したファミリーコンピュータ用ソフト「ドラゴンクエスト（以下DQI）」が、本日で40周年を迎えた。 本作は、プレイヤーが主人公の勇者ロトの末裔となり、敵のモンスターに覆い尽くされたアレフガルドを救うため闇の覇者、竜王の討伐を目指すRPG。ファミコンで