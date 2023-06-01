【ねないこ だれだ 暗闇で光る おばけのぬいぐるみポーチBOOK】 5月27日 発売 価格：3,498円 宝島社は、「ねないこ だれだ 暗闇で光る おばけのぬいぐるみポーチBOOK」を5月27日に発売する。価格は3,498円。 本商品は、絵本「ねないこ だれだ」のブランドムック第6弾。おばけの目が暗闇で光るぬいぐるみポーチが登場する。 ぬいぐるみポーチは、